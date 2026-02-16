Гражданских служащих оставили без зарплаты

Демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться о продолжении финансирования Министерства внутренней безопасности США. Теперь значительная часть его сотрудников продолжает работу без оплаты, и решения проблемы в ближайшее время не предвидится. Каникулы в Конгрессе продлятся до 23 февраля, а последние заявления демократов и республиканцев показывают, что конфликт вокруг деятельности министерства и жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа не только не идет на спад, но и набирает обороты. Тем временем уже к середине марта сотрудники ведомства столкнутся с серьезными финансовыми проблемами.

Фото: Nathan Howard / Reuters Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун

Финансирование Министерства внутренней безопасности США (DHS) прекратилось с 14 февраля, но масштаб бедствия стал ясен лишь к утру понедельника. Если его «проблемные» силовые структуры, включая миграционную службу (ICE) и пограничников, обеспечены средствами из других источников, то сотрудникам гражданских структур придется несладко. Не менее 90% персонала Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), администрации транспортной безопасности (TSA) и службы гражданской защиты продолжают работать, хотя и без жалованья, поскольку признаны критически важными для обеспечения безопасности страны и ее граждан. Остальные сотрудники отправлены в неоплачиваемые отпуска. И это уже сказалось на повседневной жизни американцев.

В минувшие выходные в американских аэропортах, по данным FlightAware, были задержаны почти 10 тыс. рейсов, еще 700 — отменены.

Правда, эти цифры включают задержки, связанные как с проблемами в работе TSA, так и с погодными условиями. Три крупных игрока туристической отрасли — US Travel, Airlines for America и American Hotel Association — написали открытое письмо, в котором напомнили об издержках 43-дневного шатдауна в октябре—ноябре 2025 года и предупредили о рисках нынешнего кризиса. Тогда отраслевые компании потеряли более $6 млрд, а проблемы в работе туриндустрии затронули 6 млн человек. Еще одним «побочным эффектом» того шатдауна стал рост числа увольнений из TSA на 25%.

Сколько продлится нынешняя приостановка финансирования Министерства внутренней безопасности, неизвестно, но уже к середине марта ситуация с невыплатой зарплат сотрудникам гражданских структур может стать критической. При этом каких-либо подвижек в решении вопроса в ближайшее время не предвидится.

Конгресс ушел на каникулы до 23 февраля, а последний обмен заявлениями между республиканцами и демократами показывает, что стороны ни на шаг не продвинулись в достижении компромисса.

Напомним, причиной частичного шатдауна стало нежелание демократов выделять финансирование Министерству внутренней безопасности, пока республиканцы не согласятся с их требованиями по его реформированию (для одобрения бюджета республиканцам нужны голоса демократов в Сенате). Сама идея реформ возникла после событий в Миннеаполисе.

В начале января администрация президента Дональда Трампа направила в город несколько тысяч федеральных агентов для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. В ходе операции Metro Surge были застрелены двое граждан США: Рене Гуд и Алекс Претти. Это спровоцировало массовые акции протеста и бойкот Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и сотрудничающих с ней структур. На этом фоне демократы потребовали усиления контроля за работой ICE (в частности, ношения ими на себе видеокамер и обязанности раскрывать свою личность), а также введения жестких стандартов применения силы и изменения практики обучения силовиков.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в воскресенье подтвердил позицию своих однопартийцев и назвал ICE «агентством-изгоем» в эфире телеканала CNN.

«Почему бы нам не обуздать их? Именно об этом просят республиканцев американцы»,— добавил он и призвал оппонентов согласиться с выдвигаемыми требованиями. Ему заочно ответил глава пограничной службы Том Хоман в эфире CBS. Он признал, что ему тоже не очень нравятся меры по сокрытию личностей сотрудников ICE, в частности ношение ими масок, но указал на обоснованность такого подхода. «Количество угроз в отношении офицеров ICE выросло на 1500%, а число нападений и угроз — на 8000%. Эти мужчины и женщины должны себя защищать»,— сказал он. Высказался и сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин. Он указал, что ношение видеокамер и улучшение подготовки сотрудников могут быть хорошей идеей, но категорически отверг требование о раскрытии их личности, напомнив о последствиях, с которыми сталкивались агенты, чьи личности были раскрыты. «Что вы собираетесь делать — показывать их лица, чтобы запугать их семьи?» — вопрошал он.

В такой ситуации гражданские структуры Министерства внутренней безопасности и их персонал фактически оказались заложниками борьбы демократов и республиканцев.

При этом Служба иммиграционного и таможенного контроля и пограничники продолжат работать в штатном режиме за счет финансирования в рамках «Большого красивого билля» Дональда Трампа.

И в этой ситуации главным остается вопрос: удастся ли противоборствующим сторонам договориться о бюджете до того, как ситуация с выплатой зарплат сотрудникам дойдет до критической точки.

Вероника Вишнякова