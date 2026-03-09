Трамп назвал дураками тех, кто считает рост цен на нефть слишком высокой платой

Президент США Дональд Трамп заявил, что резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное, которое сойдет на нет, как только будет уничтожена «иранская ядерная угроза».

«Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Только дураки могут думать иначе»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI c поставкой в мае на лондонской бирже ICE выросли более чем на 20% в начале сегодняшних торгов и достигли самого высокого уровня с июля 2022 года, пишет Reuters. Стоимость доходила до $111,24 (+22,4%) за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае также в начале торгов превысила отметку выше $111 впервые с 5 июля 2022 года. Позже рост замедлился — по состоянию на 2:00 мск российская нефть торгуется на отметке $107,4 за баррель.

Операция США и Израиля против Ирана спровоцировала рост цен на нефть. На блокировку Ормузского пролива, обеспечивающего до 20% мировых поставок, и удары по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока рынок рынок ответил резким повышением цен.

О последствиях конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Ракетами по бензину».