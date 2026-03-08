«Краснодар» и «Зенит» сделали пит-стоп

В 20-м туре чемпионата России по футболу неожиданно потерпели поражения главные претенденты на титул. «Зенит» оступился в гостевом матче с «Оренбургом» — 1:2, а «Краснодар» с таким же результатом проиграл на выезде «Рубину». При этом ЦСКА не воспользовался их осечкой, крупно уступив в столичном дерби «Динамо» — 1:4. Теперь премьер-лигу может возглавить «Локомотив», который 9 марта встретится дома с «Ахматом».

ЦСКА вслед за «Краснодаром» и «Зенитом» потерял очки в чемпионате

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первым из лидеров чемпионата в 20-м туре сыграл «Зенит». Противостоявший ему «Оренбург» после того, как накануне «Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи», опустился в зону вылета на 15-е место, и казалось, что на арене «Газовик» сенсации ждать не стоит. Поначалу действительно все складывалось для петербуржцев легко и просто. Они произвели замену на позиции центрального нападающего и вместо самого дорогостоящего футболиста Российской премьер-лиги Джона Дурана выпустили Александра Соболева, который недавно забил единственный мяч в кубковой встрече с «Балтикой» и вывел клуб с берегов Невы в следующий раунд турнира. Отличился он и сейчас, уже в дебюте заработав пенальти. Густаво Мантуан, правда, промазал с «точки», но вскоре Соболев сам открыл счет, замкнув головой подачу Джона Джона слева.

Однако затем «Зенит» почему-то успокоился и решил, что три очка у него в кармане. Оренбуржцы воспользовались этим, забрали инициативу, и удача вознаградила их, когда по ходу второго тайма они откровенно прижали фаворита к воротам. Мяч заметался по штрафной площади гостей и каким-то непостижимым образом рикошетом от Педро, которого накрыл Эмил Ценов, отскочил в сетку. А в концовке хозяева и вовсе загнали команду Сергея Семака в угол. Хорди Томпсон навесил на дальнюю штангу, Эмирджан Гюрлюк сделал скидку на Евгения Болотова, и тот ловко пробил в падении головой. В компенсированное время петербуржцам представилась возможность хотя бы отыграться, когда судья Сергей Цыганок поставил им еще один пенальти. Да только Андрей Мостовой ударил в перекладину, и «Зенит» потерпел очень неожиданное поражение 1:2, оставшись с 42 очками.

У «Краснодара» появился отличный шанс увеличить отрыв в чемпионской гонке до четырех пунктов. Хотя до последнего было непонятно, состоится ли его матч с «Рубином» из-за резкого похолодания в Казани до пограничной температуры в минус 15 градусов и ниже. В итоге контрольный замер за час до игры зафиксировал соответствовавшие регламенту минус 12, и команды вышли на поле.

«Рубин» проводил второй матч под руководством нового главного тренера Франка Артиги, и снова без своего лучшего футболиста — нападающего Мирлинда Даку, который восстанавливается после травмы. По той же причине отсутствовал опорник Угочукву Иву, и к тому же еще выбыл Дардан Шабанхаджай, автор гола в прошлой встрече с махачкалинским «Динамо». Тем не менее даже в серьезно ослабленном составе казанцы выглядели конкурентно на фоне лидера премьер-лиги, а порой и лучше, так что отнюдь неслучайно именно они повели 1:0. Защитник гостей Джованни Гонсалес отдал плохой пас назад — под перехват нападающему хозяев Жаку Сиве, который тут же запустил в прорыв Назми Грипши. Албанец залетел в штрафную, дал по тормозам, избавившись от опеки центрбека Диего Косты, и четко разобрался с голкипером Станиславом Агкацевым. И это вратарь еще потом потащил опасный удар Велдина Ходжи.

Кубанцы за весь первый тайм создали лишь один голевой момент, который загубил Жуан Батши, промахнувшись из убойного положения. А вот их лучшие бомбардиры Джон Кордоба и Эдуард Сперцян совсем выпадали из игры. Во второй половине подопечным Мурада Мусаева было очень тяжело преодолевать активную оборону «Рубина», который вдобавок реализовал стандарт, когда Константин Нижегородов удачно подстроился под рикошет после подачи Грипши и головой переправил мяч в ворота. Более того, пропустив второй гол, гости совсем сникли, и исход матча уже не вызывал практически никаких сомнений. На третьей добавленной минуте Сперцян с Хуаном Боселли все-таки помогли забить Кордобе, но почти тут же прозвучал и финальный свисток. «Краснодар» уступил 1:2 и не сумел оторваться от «Зенита», хотя и сохранил лидерство с 43 очками. Впрочем, теперь на первое место в турнирной таблице может подняться «Локомотив», который в случае домашней победы над «Ахматом» опередит краснодарцев по дополнительным показателям.

Дерби ЦСКА с «Динамо» можно было назвать центральным матчем 20-го тура, даже несмотря на то что встречались только четвертая и восьмая команды чемпионата. Помимо того, что это сама по себе довольно яркая афиша, красно-синие с бело-голубыми перед встречей друг с другом еще показали просто искрометный футбол в Кубке России. Армейцы переиграли «Краснодар» — 3:1, а динамовцы разбили «Спартак» — 5:2, причем ранее они еще и «Крыльям Советов» отвезли четыре безответных гола в премьер-лиге.

Подопечные Ролана Гусева и сейчас быстро добились успеха. Бителло подал с углового на центрального защитника Николаса Маричаля, и уругваец головой вонзил мяч в сетку. А уже к 17-й минуте хозяева «ВЭБ Арены» не только проигрывали 0:1, но и оказались в меньшинстве. Их нападающий Лусиано Гонду высоко задрал ногу в единоборстве с Максимом Осипенко и вполне мог нанести ему травму. Арбитр Сергей Иванов сперва предъявил аргентинцу желтую карточку, но после консультации с ассистентами на VAR посчитал, что он заслужил красную. Правда, удаление Гонду не смутило армейцев, и даже вдесятером они играли с «Динамо» на равных. В конце первого тайма хороший момент имел Матвей Кисляк, и гостей спас Даниил Фомин, успевший заблокировать его удар. Однако на 49-й минуте бело-голубые по максимуму использовали еще один стандарт. Они трижды били по воротам Игоря Акинфеева, и с четвертой попытки Маричаль все же поразил их, оформив дубль.

Во втором тайме ЦСКА довольно рано сократил разницу, когда Мойзес добил мяч после розыгрыша углового, хотя чуть ранее голкипер Курбан Расулов здорово среагировал на первый удар бразильца. Но всего через восемь минут Бителло с передачи Константина Тюкавина восстановил комфортный для динамовцев перевес, хладнокровно исполнив выход один на один с Акинфеевым. Как ни старались армейцы, снова вернуться в игру им не удалось. Скорее бело-голубые были ближе к тому, чтобы одержать третью крупную победу подряд. И когда под конец матча красно-синие уже откровенно, что называется, наелись, Иван Сергеев спокойно положил четвертый гол после того, как Хуан Касерес прострелил ему на пустые ворота. «Динамо» выиграло 4:1 и с 27 очками расположилось на седьмой строчке, при этом оно не позволило занимающему четвертое место ЦСКА, у которого по-прежнему 36 баллов, приблизиться к тройке.

