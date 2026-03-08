Руслан Хабибов будет отвечать за адаптацию рынка труда Башкирии к технологиям

Вице-премьер-министра спорта Башкирии Руслан Хабибов назначен ответственным за межведомственную координацию по обеспечению отраслей экономики и социальной сферы кадрами, следует из распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов (второй справа) на открытии 27-го Мемориала Габдрахмана Кадырова, 24 января, Уфа, стадион «Строитель»

Также в ведение замглавы правительства будет адаптация рынка труда к технологическим изменениям. Что подразумевается под последними, в документе не говорится.

Господин Хабибов входит в состав регионального кабмина с 2018 года, когда возглавил министерство спорта и молодежной политики (затем ведомство было разделено на минспорта и госкомитет по молодежной политике). В конце 2024 года стал вице-премьером, на этом посту отвечает за вопросы здравоохранения, демографии, семейной политики, поддержки участников СВО и их семей, рынка труда. Руслан Хабибов курирует министерство семьи, труда и социальной защиты Башкирии и Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Идэль Гумеров