Глава Башкирии расширил полномочия вице-премьера Руслана Хабибова

Вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов будет отвечать за меры поддержки участников СВО. Распоряжения о расширении полномочий чиновника подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов на пресс-конференции в информагентстве «Башинформ»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Первым распоряжением вносятся изменения в схему распределения обязанностей в региональном кабмине. Теперь господин Хабибов должен готовить правовые акты, касающиеся преференций для военнослужащих и членов их семей. Вторым документом глава республики разрешил вице-премьеру подписывать эти акты от имени кабмина.

Руслан Хабибов, возглавляющий минспорта около семи лет, в начале этого года был повышен до статуса вице-премьера. В его ведении в правительстве Башкирии вошли вопросы демографии, занятости, социальной политики, взаимодействия с профсоюзами, поддержки инвалидов и ветеранов. Кроме того, он курирует деятельность министерства семьи, труда и социальной защиты населения, а также республиканской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

