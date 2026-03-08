Путин подписал закон о механизме конвертации префов ВТБ в обыкновенные акции
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий механизм конвертации привилегированных акций ВТБ (MOEX: VTBR) в обыкновенные.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Привилегированные акции ВТБ принадлежат Минфину и ФНБ. После конвертации доля государства в уставном капитале банка увеличится 74,45%. Сейчас она составляет 50,1%.
Коэффициент конвертации будет рассчитываться как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции за 2025 год (82,67 руб.). Конвертация должна быть совершена к началу мая, сообщал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.