Путин подписал закон о механизме конвертации префов ВТБ в обыкновенные акции

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий механизм конвертации привилегированных акций ВТБ (MOEX: VTBR) в обыкновенные.

Привилегированные акции ВТБ принадлежат Минфину и ФНБ. После конвертации доля государства в уставном капитале банка увеличится 74,45%. Сейчас она составляет 50,1%.

Коэффициент конвертации будет рассчитываться как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции за 2025 год (82,67 руб.). Конвертация должна быть совершена к началу мая, сообщал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.