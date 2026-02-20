Доля государства в голосующих акциях ВТБ превысит 74%

По итогам конвертации привилегированных акций ВТБ (MOEX: VTBR), принадлежащих Минфину и ФНБ, в обыкновенные акции банка, доля государства в его уставном капитале составит 74,45%. Об этом заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Сама конвертация должна быть проведена к началу мая этого года, после вступления в силу поправок в закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ», которые в настоящее время подготовлены для принятия во втором чтении.

Привилегированные акции появились в капитале ВТБ в 2009 году, когда в рамках поддержки крупнейших банков в условиях финансового кризиса в пользу Минфина были размещены ценные бумаги на 214 млрд руб. В 2014-2015 годах для Агентства страхования вкладов (АСВ) были выпущены привилегированные акции второго типа на сумму 307,4 млрд руб., впоследствии переданные в казну.

Сам вопрос сокращения количества привилегированных акций в капитале ВТБ обсуждается как минимум с 2020 года. Тогда Дмитрий Пьянов заявлял, что менеджмент активно работает над решением судьбы привилегированных акций, «чтобы и у розничных, и институциональных инвесторов был четкий сигнал, что этот инструмент не постоянный, что он временный и что, как мы надеемся, он будет уменьшаться в объемах».

Согласно поправкам в законодательство, нынешние два типа привилегированных акций ВТБ станут конвертируемыми, в результате чего их можно будет обменять на обыкновенные акции. При этом коэффициент конвертации будет рассчитываться как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции (первого типа — 0,01 рубля, второго типа — 0,1 рубля.) к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции за 2025 год (82,67 руб.).

В ВТБ ожидают, что до конца месяца законопроект будет принят во втором и третьем чтении, а в марте будет подписан президентом. Тогда же наблюдательный совет ВТБ примет решение о дате внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. С учетом того, что собрание может состоятся в апреле, в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.

В настоящее время доля государства в обыкновенных акциях составляет 50,1%. «В результате конвертации доля миноритариев в обыкновенных акциях уменьшится», — отметил топ-менеджер. Дивидендные выплаты в отношении нынешних владельцев обыкновенных акций не изменятся. Дивидендный поток «как распределялся на обыкновенные акции плюс "префы", так и будет распределяться теперь на обыкновенные акции, которые внутри будут иметь сконвертированный из "префов" кусок обыкновенных акций», — пояснил Дмитрий Пьянов.

Отдел финансов