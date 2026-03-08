Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Несколько человек пострадали при атаке Израиля на лагерь палестинцев в Ливане

Израиль ударил двумя ракетами по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве в городе Сайда на юге Ливана. Несколько человек ранены. Об этом сообщает ливанская газета L’Orient Today со ссылкой на оперативные службы.

Атака произошла около 16:30 (17:30 мск). Под удар попал дом в нескольких сотнях метров от поста ливанской армии. Предположительно, ракеты были выпущены с фрегата в море, пишет L’Orient Today.

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанской группировки «Хезболла». В ЦАХАЛе заявили, что движение вступило в военный конфликт против Израиля на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. По данным Минздрава Ливана, за это время погибли почти 400 жителей страны.

