Контракт в один конец

Иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ или «иных воинских формированиях», нельзя будет депортировать из России или выдать другим странам. Такие законопроекты Минюста в понедельник, 10 ноября, одобрили в правительстве. Кроме того, воевавшим за Россию иностранцам нельзя будет отказать в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Запрещено будет и аннулировать эти документы. Минюст и Минобороны не объяснили причины разработки такого законопроекта. Адвокат предполагает, что цель инициативы — защитить иностранцев от уголовного преследования у себя на родине.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, изменяющую миграционные правила для отдельной категории иностранцев и лиц без гражданства. Об этом “Ъ” сообщил источник в правительстве. Речь идет о людях, которые проходят или проходили службу по контракту в вооруженных силах либо «иных воинских формированиях РФ» и при этом «участвовали в боевых действиях».

Первый законопроект добавляет в КоАП положение о запрете высылать таких иностранцев из страны за совершение административных правонарушений.

Напомним, что закон предусматривает такое наказание по целому ряду статей КоАП — например, за нарушение правил трудоустройства или пребывания на территории РФ. Вместо высылки Минюст предложил штрафовать их (на сумму от 1 тыс. до 50 тыс. руб.) или назначать им обязательные работы (на срок до 200 часов).

Второй законопроект вносит в Уголовно-процессуальный кодекс норму о том, что эти люди не могут быть выданы по запросу иностранных государств.

Третий документ изменяет ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно этой инициативе, воевавшим за Россию иностранцам нельзя будет запретить въезд в страну, а также принять в отношении них решение о депортации либо реадмиссии (высылка человека не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл). Кроме того, власти не смогут отказать им в выдаче разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство, как не смогут и аннулировать или сократить срок действия этих документов. Аналогичные запреты будут действовать и для патентов на работу.

Впрочем, запрет на депортацию и высылку иностранных граждан, заключивших контракт «о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ или воинских формированиях», и так действует с декабря прошлого года. Его установил Владимир Путин указом №1126, который временно регулирует правовое положение иностранцев «в связи с применением режима высылки». Согласно документу, мигранты-военнослужащие не подлежат реадмиссии и высылке, им нельзя запретить въезд в РФ и сократить срок РВП.

Отметим, что в пояснительных записках к законопроектам нет информации о целях предложенных изменений. “Ъ” запросил комментарии в Минюсте, но ответа пока не получил.

В Минобороны не смогли оперативно ответить на запрос. Адвокат Анна Минушкина считает, что задача законопроектов — защитить иностранцев от уголовного преследования у себя на родине: «Как правило, в других странах существуют законы, запрещающие военную службу и участие в боевых действиях в другом государстве. Наказания в них вплоть до уголовной ответственности».

Напомним, в апреле 2024 года тогда еще депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что власти Молдавии и Сербии «добиваются депортации» своих граждан, участвовавших в СВО на стороне России. По его словам, этим иностранцам на родине грозило уголовное преследование. Для решения проблемы депутату пришлось обратиться в «руководство Главного управления МВД по вопросам миграции». В результате гражданин Молдавии получил в России вид на жительство, а уроженец Сербии указом президента Владимира Путина получил гражданство РФ.

Добавим, что в начале декабря 2024 года похожую инициативу в Госдуму внесли депутаты Михаил Матвеев и Сергей Обухов (оба — КПРФ). Их законопроект предполагал запрет высылки и депортации иностранных граждан, участвующих в военных действиях в рядах российских войск. Кроме того, речь шла о запрете высылать «русских, украинцев, белорусов», а также лиц, «отнесенных к национальностям РФ», но в этом случае уже не было условия про участие в боевых действиях. Правовое управление Госдумы сочло, что законопроект депутатов нарушает конституционный принцип «равенства прав и свобод человека независимо от национальности».

«Обращаем внимание, что принадлежность лица к определенной национальности не может быть связана с наступлением каких-либо правовых последствий, поскольку определение национальной принадлежности является правом человека и осуществляется на основании его самоидентификации»,— говорится в отзыве. В итоге инициатива так и не была рассмотрена в первом чтении.

Эмилия Габдуллина, Светлана Синица