Бастрыкин запросил доклад о расследовании пропажи трех подростков в Подмосковье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о процессе расследования исчезновения трех подростков в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Днем 7 марта несовершеннолетние находились около реки Москва, после чего перестали выходить на связь.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подростки пропали в микрорайоне Восточный. Их телефоны недоступны. На берегу реки нашли шапку. Она принадлежит одному из пропавших подростков, предполагают следователи.

Пропавшие — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, сообщила прокуратура Московской области. На месте работают водолазы МЧС России, следователи СКР и поисковые отряды. Возбуждено уголовное дело об убийстве.