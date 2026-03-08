Пары на выброс

Главное противостояние челябинского финала российской серии Гран-при по фигурному катанию завершилось 8 марта в пользу пары, которая была лучше на протяжении всего сезона. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатали свою очень сложную произвольную программу не идеально, сорвали козырной элемент — четверной выброс, но обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова, тоже ошибавшихся и в принципе выглядевших не так, как должны были выглядеть, если хотели под занавес сезона вернуть себе статус лидеров в дисциплине.

Челябинский финал Гран-при поставил точку в очередной серии самого острого противостояния в отечественном фигурном катании эпохи международной изоляции. Две пары, технически оснащенные так, что, решись Международный союз конькобежцев (ISU) пустить их на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, наверняка пободались бы с ее чемпионами — японцами Рику Миурой и Рюити Кихарой — за золото, сезон за сезоном выясняют, какая из них лучше. В предыдущих впереди почти все время оказывались Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В нынешнем Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, когда-то занимавшиеся с оппонентами у Тамары Москвиной, но, чтобы расклад перевернуть, ушедшие в группу Этери Тутберидзе, тренд сломали довольно убедительно. Три очных столкновения — три победы: в конце 2025 года — на казанском этапе Гран-при и на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сейчас — в Челябинске. Все по одному и тому же сценарию, в котором надо наверстывать отставание от Мишиной и Галлямова после короткой программы. В финале Гран-при, оно, правда, оказалось эфемерным — в сотую балла.

Гораздо больше всех, кому милее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, видимо, огорчил старт их произвольной.

В своей «Лунной сонате» они ведь заходят с козыря — с выброса в четыре оборота, который на соревнованиях сейчас никто, кроме них, не делает. И получился он вроде бы удачно — с таких приземлений Бойкова обычно элемент выкатывает. Но в Челябинске не выкатила — упала. Плюс недокрут на втором прыжке в каскаде. Плюс какое-то удивительно строгое отношение судей к тодесу: дали низший — первый — уровень. Впечатление от программы, по базовой стоимости превосходящей ту, что в Милане Миуре и Кихаре принесла мировой рекорд, оказалось слегка подпорченным. А оценка за нее — 144,73 — казалось, не требовала от закрывавших состязания Анастасии Мишиной и Александра Галлямова взлета именно экстраординарного, выше головы. Хватит возвращения того тонуса, что был в прошлом сезоне, до того как Галлямов во время шоу-турнира на льду Байкала сломал ногу, испортив дуэту летнюю подготовку.

Но с возвращением не срослось. Анастасия Мишина и Александр Галлямов сорвали не один, а оба выброса: на тройном риттбергере — жутко неудачное, на живот, падение, на тройном флипе — приземление на две ноги. А Мишина же всегда была знаменита в том числе тем, что выбросы, даже исполненные нечетко, умудряется спасать…

Формально практически со всем остальным — каскадом, сольным тройным тулупом, подкруткой, поддержками, вращением — сложилось неплохо. Но тут важнее другое.

Челябинская произвольная Мишиной и Галлямова — под Элвиса Пресли, требующая пламени и задора,— после того первого падения смотрелась какой-то кисловатой, разорванной на лоскутки.

Едва ли в ожидании оценок, они всерьез рассчитывали на то, что возьмут реванш за ноябрьские и декабрьские поражения от Бойковой и Козловского, в итоге опередивших соперников по сумме двух программ на четыре с лишним балла — 224,85 против 220,10. Реванш откладывается до следующего сезона, который, учитывая свежие тенденции, кажется, может пройти не только внутри российских границ и в котором Мишина с Галлямовым обещают презентовать собственный четверной выброс. Ставки в этом противостоянии растут.

Алексей Доспехов