Посольство России и «Аэрофлот» согласовали дополнительные 16 рейсов из Таиланда

Посольство России в Таиланде и «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) проработали вопрос организации дополнительных 16 рейсов между Москвой и Бангкоком, а также Пхукетом. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

Сейчас продолжает функционировать прямое воздушное сообщение, которое выполняют другие российские авиакомпании, отметили в посольстве. На направлениях также работают S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines.

В посольстве напомнили, что граждане, которые не смогли своевременно покинуть Таиланд, имеют право продлить законные сроки пребывания в стране на основании решения Бюро Королевской полиции.

2 марта иммиграционная полиция Таиланда издала приказ, который освобождает от обязанности продлевать визы туристов, которые застряли в стране из-за военных действий на Ближнем Востоке. Согласно ему, при выезде из Таиланда с иностранцев не будут штрафовать за пребывание в стране сверх разрешенного периода.