Власти Таиланда продлили визы застрявшим в стране туристам

Власти Таиланда освободили от обязанности продлевать визы туристов, застрявших в стране из-за военных действий на Ближнем Востоке. Это следует из приказа командования иммиграционной полиции Таиланда. Он выпущен 2 марта и подписан заместителем главного комиссара иммиграционной полиции.

В документе предписывается не взимать штрафы при выезде из Таиланда за пребывание в стране сверх разрешенного периода. Изменения касаются тех иностранцев, чей «разрешенный период пребывания в Таиланде истек 28 февраля или позже и которые не смогли вылететь из Таиланда в связи с отменой авиарейсов из-за ситуации в регионе Ближнего Востока» (цитата по «РИА Новости»).

Предписания касаются первого управления иммиграционной полиции в Бангкоке, провинциального управления иммиграционной полиции и двух КПП Таиланда — самого северного («Чиангсен») и самого южного («Бетонг»).

28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по территории Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Полностью или частично свое небо для полетов закрыли Иран, Израиль, ОАЭ, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Катар и другие. В АТОР отмечали, что Таиланд в меньшей степени затронут проблемы с пересадками в странах Ближнего Востока. По данным агентства, чаще всего россияне покупают билеты на рейсы с пересадками в странах Средней Азии и Китае.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».