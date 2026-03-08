В МВД Бахрейна сообщили о трех пострадавших при атаке Ирана

Три человека в Бахрейне получили ранения из-за атак со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба МВД королевства в X.

«В результате вопиющей иранской агрессии три человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб университетскому зданию в районе Мухаррак после падения обломков ракеты»,— указано в заявлении. Позже в ведомстве сообщили, что удар иранского БПЛА повредил опреснительную установку.

После начала военной операции США и Израиля Иран начал наносить удары по Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну, Катару, Иордании и другим странам, в которых находятся американские военные базы. 6 марта МВД Бахрейна сообщило, что Иран атаковал беспилотниками отель и два жилых здания в столице страны Манаме. В квартире одного из жилых домов вспыхнул пожар, при ударе никто не погиб.