Беспилотники ударили по отелю и жилым домам в Бахрейне

Иран при помощи беспилотников ударил по отелю и двум жилым домам в Манаме, столице Бахрейна, сообщило министерство внутренних дел страны.

Как уточнила пресс-служба ведомства в соцсети X, жертв нет. В квартире одного из жилых домов вспыхнул пожар. Его потушили.

С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. Власти Ирана в ответ наносят удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. МИД Ирана заявлял, что отели и гостиницы также могут рассматриваться как законные цели для ударов, если в них находятся американские военнослужащие.