Пезешкиан: Иран будет вынужден ответить в случае нападения соседних стран

Иран «будет вынужден ответить» на любые нападения или попытки вторжения со стороны соседних стран. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Ответ не означает, что у нас есть споры с этой страной или мы хотим причинить вред ее народу — мы будем отвечать по необходимости»,— заявил Масуд Пезешкиан в обращении, которое транслировало иранское государственное телевидение (цитата по AFP).

7 марта Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран перестанет наносить удары по соседним странам, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию. Исключения составят случаи, когда государства региона будут первыми атаковать иранскую территорию, заявил президент. Он также принес извинения соседним странам за нанесенные удары. Президент США Дональд Трамп заявил, что извинения Тегерана говорят о его «капитуляции перед соседями на Ближнем Востоке» и назвал Иран «лузером». Он объявил о планах американской армии нанести новые, более мощные удары по целям в Иране.

