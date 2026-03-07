Тегеран жмет на паузу

Тегеран перестанет наносить удары по странам Ближнего Востока, если нет атак с их территорий. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Такое решение принял временный руководящий совет Ирана, подчеркнул Пезешкиан. Он также извинился перед соседними странами за запуски ракет. В ночь на 7 марта Армия обороны Израиля отчиталась об очередной «волне атак» по Тегерану. Одной из целей был главный военный университет Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как добавила пресс-служба ЦАХАЛа, под удары также попали ракетное подразделение и военные бункеры. 6 марта в интервью Fox Business министр финансов США Скотт Бессент также анонсировал «самую масштабную» бомбардировку Ирана. А Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заключил, что Вашингтон не будет подписывать никакие соглашения с Тегераном, за исключением соглашения о его полной капитуляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявление иранских властей можно считать первым шагом к деэскалации, полагает востоковед, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, формулировка оставляет пространство для маневра: «Это можно рассматривать как попытку наладить отношения с соседями: недавние удары по сопредельным территориям — как по Азербайджану, так и по странам Персидского залива — вызвали острую реакцию местных элит и нанесли удар по дипломатическим отношениям, выстраивавшимся десятилетиями.

Оговорка "Если только с их территории не будет ударов" оставляет достаточно широкое поле для толкований. В странах залива расположены ключевые объекты США: системы предупреждения о ракетной опасности, перехватчики, средства радиоэлектронной разведки и дозаправочные точки. Даже если они не используются для прямых ударов, переброска американских сил может рассматриваться как подготовка к атаке. Реакция ближневосточных стран в целом следует тенденции поиска точек деэскалации, ранее инициированной аравийскими монархиями. Заявления Тегерана воспринимаются скептически, но с определенной надеждой.

Соединенные Штаты, скорее всего, не отреагируют позитивно: публично они будут подчеркивать "слабость" Ирана и попытки заморозить конфликт на текущей линии соприкосновения».

Assosiated Press отмечает, что видеообращение Масуда Пезешкиана было записано заранее, а показано после утренних ударов Тегерана по странам Ближнего Востока. Однако уже спустя несколько часов иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран начал новую волну атак. А КСИР заявил об ударах по американской военной базе в Объединенных Арабских Эмиратах. Дональд Трамп вряд ли примет извинения Пезешкиана и прекратит военную операцию, считает политолог-американист Павел Дубравский: «Президент США уже дважды менял свое определение победы — от полной капитуляции до прекращения боевых действий на территориях. Но нынешние заявления Тегерана, на мой взгляд, больше направлены не на США, а на их союзников по Ближнему Востоку и соседние страны, с которыми у Ирана есть отношения. Исламский мир подчеркивает, что события вокруг Тегерана влияют на весь регион и даже на Россию — например, цены на технику выросли на 20–30%.

Дональд Трамп, вероятно, хочет показать американскому обществу "большую победу". Во-первых, он не объяснил причины конфликта, и общество воспринимает его как следствие действий Израиля, союзника США. Во-вторых, личный психотип Трампа тоже играет роль: он неоднократно связывал с Ираном попытки покушения на него в 2024 году. В итоге он стремится убедить избирателей, что Иран капитулировал или утратил возможности для ракетных ударов — то есть объявить победу США».

Агентство AFP сообщает, что этим утром в Дубае и столице Бахрейна Манаме прогремели взрывы. Пресс-служба правительства ОАЭ заявляла о приостановке работы аэропорта.

Анна Кулецкая