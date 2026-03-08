Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пилот Mercedes Джордж Рассел выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем первого этапа «Формулы-1» в Австралии. Гонка прошла в Мельбурне.

Второе место занял пилот Mercedes итальянец Кими Антонелли. Третьим финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер, четвертым — Льюис Хэмилтон из Ferrari.

Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из McLaren финишировал пятым. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull занял шестое место.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Шанхае. Соревнования будут проходить с 13 по 15 марта.

