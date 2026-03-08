WSJ: власти США используют фиктивные обвинения и травлю для борьбы с протестующими

Власти США используют обвинения в «нападении на федеральных агентов» для борьбы с инакомыслящими и дискредитации протестующих, сообщает The Wall Street Journal. По версии авторов расследования, с помощью правоохранительных органов администрация Дональда Трампа выстраивает систему запугивания для подавления оппозиции.

Среди жертв такой тактики были люди, выходящие на протесты против деятельности Министерства внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Также, уверяет WSJ, это коснулось и случайных прохожих, взятых под стражу федеральными агентами. Силовики вступали с ними в конфликт, задерживали, обвиняли в нападении на агентов. Позже официальные аккаунты американских ведомств начинали травлю задержанных в соцсетях.

Согласно данным WSJ, за последний год официальные лица США в социальной сети X обвинили в нападении на федеральных офицеров 279 человек. Из них 181 были гражданами США. При этом практически половина обвиненных не получили официальных обвинений в суде. Ни один из подсудимых в конечном счете не был признан виновным в совершении преступления.

Фотогалерея Американское духовенство выступило против действий ICE Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года) Фото: Carlos Barria / Reuters Учащиеся средней школы присоединились к протестам Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Митинг у здания Центра правосудия Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Марш против ICE в Аризоне, 30 января Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года) Фото: Carlos Barria / Reuters Учащиеся средней школы присоединились к протестам Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Митинг у здания Центра правосудия Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Марш против ICE в Аризоне, 30 января Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Tim Evans / Reuters Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января Фото: Seth Herald / Reuters Смотреть

Многие дела развалились после того, как были обнародованы видеозаписи с нательных камер офицеров или камер очевидцев, опровергающие отчеты ведомств. Несмотря на это, власти США размещали в соцсетях имена, фотографии из полицейских досье и личные данные «подозреваемых». Для некоторых американцев это обернулось травлей со стороны сограждан и потерей работы. В некоторых случаях адреса их домов и работы «сливались» в сеть, и это сопровождалось угрозами убийства. Когда с граждан снимали все подозрения, государственные структуры не забирали слова обратно, пишет WSJ.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Прилетело из Миннеаполиса».