Рядом с посольством США в Осло произошел взрыв

В полицию Осло поступило сообщение о мощном взрыве, произошедшем рядом с посольством США. Это произошло около 1:00 по местному времени (3:00 мск). Данных о пострадавших нет, сообщили в полиции.

Сейчас не ясно, что именно произошло и кто может быть к этому причастен, добавили там. «Полиция задействовала значительные силы... Ведется диалог с посольством»,— сообщила пресс-служба силового ведомства.

После взрыва район возле посольства заволокло дымом, сообщили изданию VG местные жители. По словам очевидцев, полиция выставила оцепление примерно в 700 метрах от посольства. В небе рядом с местом происшествия кружит вертолет, на месте работают много полицейских, рассказали они.