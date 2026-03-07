Шесть БПЛА сбили ночью над Волгоградской областью

Ночью с 6-го на 7-е марта на территории Волгоградской области уничтожили два беспилотника ВСУ. Подробности опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Всего за указанный срок в стране сбили 124 дрона самолетного типа. Два БПЛА также уничтожили над Саратовской областью.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» действовал в Волгоградской области с 22:00 6 марта до 5:45 7-го, также закрывали аэропорт. Аналогичные меры приняли в соседних регионах — в Пензенской и Саратовской областях.

Дарья Васенина