Два БПЛА сбили ночью над Саратовской областью

Ночью с 6-го на 7-е марта на территории Саратовской области сбили два дрона ВСУ. Информацию сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Всего за ночь в стране уничтожили 124 БПЛА самолетного типа. Шесть беспилотников также сбили над Волгоградской областью.

Напомним, минувшей ночью в Саратовской области закрывали аэропорт «Гагарин». При этом опасность БПЛА не объявляли. Режим действовал в соседних регионах — в Пензенской и Волгоградской областях.

Дарья Васенина