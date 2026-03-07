Опасность БПЛА и план «Ковер» отменили в Пензе
В Пензенской области сняли режим «Беспилотная опасность» и открыли небо. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Об угрозе украинских дронов жителей региона предупредили около полуночи. Небо закрыли ближе к часу ночи. ЧП за это время не случилось.
Также этой ночью беспилотную опасность объявляли в Волгоградской области. Режим сняли. Аэропорт Волгограда пока остается закрытым.