Опасность БПЛА и план «Ковер» отменили в Пензе

В Пензенской области сняли режим «Беспилотная опасность» и открыли небо. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.

Об угрозе украинских дронов жителей региона предупредили около полуночи. Небо закрыли ближе к часу ночи. ЧП за это время не случилось.

Также этой ночью беспилотную опасность объявляли в Волгоградской области. Режим сняли. Аэропорт Волгограда пока остается закрытым.

Дарья Васенина