Трамп анонсировал скорые «великие перемены» на Кубе

Куба «переживает последние моменты жизни» в нынешнем виде, заявил президент США Дональд Трамп. Он анонсировал скорые «великие перемены» в островном государстве. При этом американский президент подчеркнул, что сейчас внимание США сосредоточено на Иране.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

«Мы также с нетерпением ждем великих перемен, которые вскоре произойдут на Кубе. Куба — это катастрофа. У них нет денег. У них нет нефти. У них плохой режим, который был плохим уже долгое время. И они привыкли получать деньги из Венесуэлы»,— сказал господин Трамп во время саммита «Щит Америки» во Флориде (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

По словам американского президента, он и госсекретарь США Марко Рубио уже ведут переговоры с руководством Кубы. «Я думаю, что сделку с Кубой было бы очень легко заключить»,— добавил Дональд Трамп. Он отметил, что США намерены работать «со всем регионом». Это необходимо для того, чтобы не допустить «враждебного иностранного влияния» на США, утверждает господин Трамп.

В конце января президент США подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Поставлять топливо в страну прекратили Венесуэла и Мексика. На острове начался дефицит топлива и возникли перебои с электроэнергией. 27 февраля американский президент допустил «дружественный захват» Кубы.