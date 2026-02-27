Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп допустил «дружественный захват» Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы. По его словам, власти острова ведут переговоры с американской стороной.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

«Куба — страна, терпящая неудачу, а госсекретарь Рубио работает над решением этой проблемы», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

25 февраля в территориальные воды Кубы вошел катер под флагом США. По версии МВД Кубы, на борту находились десять кубинцев с гражданством США, открывших огонь по береговой охране. Четверо были убиты, шестеро ранены и доставлены на остров. В Гаване утверждают, что нападавшие готовили диверсии, найден их предполагаемый сообщник. В Вашингтоне усомнились в версии кубинской стороны и начали собственное расследование.

Подробности — в материале «Ъ» «Куба наносит упреждающий удар».

Новости компаний Все