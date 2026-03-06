Украинский «Ощадбанк» заявил о задержании своих инкассаторов в Венгрии

В Венгрии задержаны две инкассаторские машины «Ощадбанка», которые сопровождали семь сотрудников, сообщили в пресс-службе украинской кредитной организации. По информации банка, инкассаторы перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, процесс был согласован с австрийским Raiffeisen Bank. Груз, заявили в банке, был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки.

Со ссылкой на данные представителей посольства Украины и сигналы GPS «Ощадбанк» утверждает, что две инкассаторские машины находятся в центре Будапешта, «вблизи одной из силовых структур Венгрии». Местонахождение сотрудников кредитной организации неизвестно.

В украинском Нацбанке потребовали от Венгрии официального объяснения причин задержания инкассаторских машин. МИД Украины направил Будапешту ноту протеста с требованием освободить сотрудников «Ощадбанка».

Как заявили в венгерском налоговом и таможенном управлении, передает Index, основанием для задержания инкассаторов стало подозрение в отмывании денег. За организацию перевозки из Австрии на Украину, указали в ведомстве, отвечал бывший генерал украинской разведки. Погранслужба также заверила, что направила Украине уведомление о начале расследования, но ответа на него не получила.