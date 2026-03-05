Стармер: Великобритания высылает истребители и вертолеты в Катар и на Кипр

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в Катар будут направлены четыре дополнительных истребителя Typhoon, а на Кипр — вертолеты Wildcat. По его словам, эти меры предпринимаются исключительно в оборонительных целях.

Кир Стармер

Фото: Jaimi Joy / Pool Photo / AP

«Сегодня я могу объявить, что мы отправляем четыре дополнительных самолета Typhoon в нашу эскадрилью в Катаре для усиления наших оборонительных операций в Катаре и по всему региону,— сказал Стармер на пресс-конференции в четверг. — Вертолеты Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА прибудут на Кипр завтра».

Ранее сегодня министр обороны Великобритании Джон Хили вылетел на Кипр, где встретился со своим кипрским коллегой. Внеплановый визит состоялся после того, как беспилотник поразил расположенную на острове британскую авиабазу Акротири. Атака произошла во время ответного иранского обстрела в минувшие выходные после того, как США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану.

3 марта The Guardian сообщала, что Великобритания рассматривает возможность отправки эсминца Королевского военно-морского флота HMS Duncan на Кипр для защиты авиабазы Акротири. Корабль HMS Duncan специализируется на операциях по противодействию беспилотникам. The Guardian отмечает, что на развертывание корабля может уйти несколько дней.

Британские базы Акротири и Декелия традиционно служат опорными пунктами для операций НАТО. По подсчетам The Guardian, атака беспилотника на Акротири стала первым за 40 лет ударом по британскому военному объекту на базах на острове. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что беспилотник был запущен до того, как Великобритания в воскресенье вечером объявила о решении позволить США использовать две свои базы для оборонительных действий против Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также руководители Минобороны Ирана, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая