Суд запустил процедуру банкротства мясокомбината Богдановича за долг 3 млрд руб.

Арбитражный суд Свердловской области начал процедуру банкротства — наблюдения в отношении «Богдановичского мясокомбината», следует из картотеки арбитражных дел. В качестве заявителя выступила компания «Лизинг Про» (ранее.— «Ураллизинг»), которая потребовала вернуть ей 3,6 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. являются основным долгом, 2,1 млрд руб. — процентами по займу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд посчитал требования кредитора обоснованными и удовлетворил их. Из долга в 3,6 млрд руб. требования в 2,9 млрд руб. признали обеспеченными за счет залога имущества предприятия. В частности, в него вошли производственная линия, холодильное оборудование, оборудование котельной, насосная станция, трансформаторные подстанции ТП № 1 и ТП № 2. «Требования "Лизинг Про" подлежат удовлетворению из стоимости заложенного имущества преимущественно только перед кредиторами одной с ним очереди удовлетворения, в отношении кредиторов более приоритетных очередностей удовлетворения залоговые преимущества не действуют»,— сказано в резолютивной части определения суда.

Заседание по рассмотрению дела о банкротстве «Богдановичского мясокомбината» назначили на 29 июля 2026 года.

Суд утвердил временным управляющим предприятия члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» Николая Козьминых. «Установить вознаграждение в размере 30 тыс. руб. в месяц. Вознаграждение выплачивать за счет денежных средств и имущества должника»,— сказано в документе.

Заявление о банкротстве «Богдановичского мясокомбината» было подано в октябре 2025 года. Ранее кредитор уже взыскивал с предприятия более 3 млрд руб. С 2014 года между компаниями было заключено несколько договоров о займах.

«Богдановичский мясокомбинат» работает с 1933 года. Согласно данным с сайта компании, предприятие производит и поставляет более 100 наименований мясных продуктов, разрабатывает коллекции «исконно российских и уральских деликатесов по историческим и авторским рецептурам и методам». По информации сервиса kartoteka.ru, в 2024 году мясокомбинат отчитался о выручке в 233,9 млн руб., убыток составил около 300 млн руб.

Мясокомбинат с июня 2023 года принадлежит Игорю Некрасову, а до этого им владел Александр Городецкий, которого называют бизнес-партнером бизнесмена Виталия Кочеткова. Совладелец «Лизинг Про» Игорь Русаков также является директором компании «Фрегат-2000», бенефициаром которой выступает Александр Городецкий. В январе 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подтвердила наличие признаков заинтересованности между «Богдановичским мясокомбинатом» и «Ураллизингом» (позже.— «Лизинг Про»). «С учетом пояснений уполномоченного органа, судом при определении кандидатуры саморегулируемой организации был применен механизм поиска кандидатуры, указанный в п. 3, 4 Приказа № 88 от 02.08.2024»,— говорится в материалах, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Василий Алексеев