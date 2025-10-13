Богдановичский мясокомбинат требуют признать банкротом за долг 3,6 млрд рублей

Компания «Ураллизинг» подала иск о банкротстве ООО «Богдановичский мясокомбинат». Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, исковые требования составляют более 3,6 млрд руб. Заявление о признании должника банкротом было подано 8 октября.

В прошлом году компания выиграла процесс, и суд взыскал с мясокомбината более 3 млрд руб. в пользу «Ураллизинга». В определении суда пояснялось, что 1,5 млрд руб. — это долг, а 1,6 млрд руб. — проценты по займу. Между компаниями было заключено несколько договоров займа с 2014 года. Из материалов дела следовало, что у мясокомбината изымут производственную линию, холодильное оборудование, оборудование котельной, насосной станции, трансформаторных подстанций.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, компания «Ураллизинг» занимается предоставлением займов и прочих видов кредита. Ее бенефициаром (50%) и директором является Игорь Русаков. Еще 50% — у Алексея Зорина. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 1,2 млн руб., выручка — 31,7 млн руб.

Мясокомбинат принадлежит Игорю Некрасову, а до этого им владел Александр Городецкий, которого называют бизнес-партнером бизнесмена Виталия Кочеткова. Господин Русаков, совладелец «Ураллизинга», также является директором компании «Фрегат-2000», бенефициаром которой выступает Александр Городецкий.