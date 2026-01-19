ФНС признала связь «Богдановичского мясокомбината» и банкротящей его компании

Свердловская ФНС (федеральная налоговая служба) подтвердила наличие заинтересованности между ООО «Богдановичский мясокомбинат» и компанией «Ураллизинг», которая подала заявление о ее банкротстве на сумму 3,6 млрд руб. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

«С учетом пояснений уполномоченного органа о наличии между должником и заявителем по делу о банкротстве признаков заинтересованности, судом при определении кандидатуры саморегулируемой организации был применен механизм поиска кандидатуры, указанный в п. 3, 4 Приказа № 88 от 02.08.2024»,— говорится в документе. Саморегулируемую организацию определили путем случайной выборки.

Заявление о банкротстве было подано «Ураллизингом» в октябре 2025 года, требования по нему составляют 3,6 млрд руб. Ранее компания уже взыскивала с мясокомбината более 3 млрд руб. — половина этой суммы была долгом, вторая — процентами по нему. С 2014 года между компаниями было заключено несколько договоров о займах.

По данным системы «Спарк», «Богдановичский мясокомбинат» принадлежит Игорю Некрасову, который владеет баром в Екатеринбурге, находящимся в состоянии ликвидации. С 2009 до 2023 года большей частью мясокомбината владел предприниматель Александр Городецкий. До 2017 года он был непосредственным владельцем мобильного оператора «Мотив», сейчас управляет компанией «Фининвест», которой он принадлежит.

Компания «Ураллизинг» принадлежит поровну Игорю Русакову и Алексею Зорину. Игорь Русаков управляет компанией «Фрегат-2000», принадлежащей Александру Городецкому и оказывающей услуги связи. До 2023 года Игорь Русаков сам выступал ее владельцем.

Анна Капустина