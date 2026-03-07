Замглавы администрации Пятигорска подозревают в превышении должностных полномочий

Первого заместителя администрации Пятигорска задержали. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году фигурант вместе с неустановленными лицами помогла победить коммерческой организации в аукционе. Он проводился для реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске. Ущерб бюджету муниципалитета оценили в 117 млн руб.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Мария Хоперская