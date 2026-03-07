Дипломаты привезли лекарства россиянам на застрявший в Дохе лайнер

Сотрудники посольства России в Катаре и представители диаспоры привезли лекарства и предметы первой необходимости россиянам, находящимся на борту лайнера Celestyal Journey. Судно «застряло» в порту Дохи из-за обострения ситуации в регионе. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Георгий.

«Посольство абсолютно всегда на связи, стараются помочь всем, чем могут. Именно посольство связалось с диаспорой, связало нас всех между собой, помогло с организацией и доставкой лекарственных средств и предметов личной гигиены», — сообщил Георгий. Пассажиры составили список необходимых лекарств и вещей, соотечественники купили их за свой счет, а сотрудники посольства помогли передать их на борт, рассказал он.

Дипломаты всегда находятся на связи с туристами и узнают, с какими трудностями они сталкиваются, отметил пассажир. «Мы здесь не брошены, нам пытаются все помочь так, как они могут», — рассказал Георгий. По его словам, операторы мобильной связи предоставляют пассажирам лайнера бонусные баллы и пакеты услуг, чтобы те не оставались без связи.

Катар закрыл воздушное пространство 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В Минобороны Катара сообщали об отражении ракетной атаки Ирана и ударов иранских беспилотников. На борту Celestyal Journey находятся 217 россиян. Среди них — жители Челябинска, Екатеринбурга, Твери, Москвы и других городов.