Более 200 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey вблизи Катара

Более 200 граждан России находятся на круизном лайнере Celestyal Journey и не могут покинуть регион из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщила руководитель турагентства «Бригантина» Надежда Лесникова.

«Россиян на лайнере Celestyal Journey 217 человек»,— рассказала госпожа Лесникова ТАСС. По ее словам, это жители Челябинска (10 человек), Екатеринбурга (два человека), а также Твери, Москвы и других городов России.

Туристы уже встали на консульский учет в Катаре. Встреча с консулом запланирована на 5 марта. По данным Министерства международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области, всех граждан России планируется вывезти с лайнера 7 марта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), со 2 марта страны Персидского залива покинули почти 4 тыс. российских туристов.

