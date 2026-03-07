Катар отразил ракетную атаку Ирана

Вооруженные силы Катара отразили ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщило катарское Минобороны в X. Незадолго до атаки жителям Катара разослали предупреждение об угрозе безопасности с призывом оставаться дома, пишет The Peninsula Qatar.

Вечером 6 марта в Минобороны страны сообщили, что за день вооруженные силы отразили удары девяти иранских дронов. Еще один беспилотник упал на территории ненаселенной местности.

Сегодня президент Ирана сообщил, что временный руководящий совет страны постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию. Исключение составят случаи, когда соседние страны будут атаковать Иран, добавил Масуд Пезешкиан.