Российским студентам в ОАЭ рекомендовали встать на консульский учет

Минобрнауки советует российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет «с целью оперативной связи в случае необходимости», сообщили «РИА Новости» в ведомстве. Рекомендация дана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По данным министерства, в ОАЭ на базе филиалов российских вузов обучаются 127 россиян. Также в стране находятся российские студенты, проходящие обучение по программам обмена и стажировок, но их точное число неизвестно.

К эскалации привела атака Израиля и США на Иран 28 февраля. Иранские власти в ответ начали атаковать американские военные базы в Персидском заливе. Из-за нестабильной ситуации в регионе страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. С начала недели в Россию вывезли 28 тыс. человек.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».