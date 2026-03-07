Иран атаковал «не послушавший предупреждения» танкер Prima в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана утром нанесли удар по нефтяному танкеру в Ормузском проливе, который проигнорировал «неоднократные предупреждения» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Речь идет о танкере под названием Prima. Он был атакован беспилотником. Пострадал ли кто-то из экипажа, не уточняется.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Иран предупредил, что не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». По оценке Еврокомиссии, ограничения в проливе затронули более 3 тыс. судов.

О развитии событий — в материале «Ъ» «Ирану подбирают "хорошего лидера"».