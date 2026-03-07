В Самарской области при падении обломков БПЛА пострадал один человек

Мирный житель пострадал при падении обломков беспилотника в Самарской области. Мужчина госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в канале в Мах.

Губернатор подтвердил данные Минобороны РФ, о том что ночью в регионе уничтожили пять дронов. Повреждений на промышленных и жилых объектах не зафиксировано, добавил он.

В общей сложности средства ПВО сбили 124 БПЛА над 17 российскими регионами. Власти других регионов о пострадавших не отчитывались. В Орле поврежден многоквартирный дом. В Липецкой области эвакуировали четыре дома из-за падения БПЛА.