В Липецкой области эвакуировали четыре дома из-за падения БПЛА

В липецком Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Никто не пострадал, но сохраняется угроза взрыва боевой части беспилотника. Эвакуированы четыре дома, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Губернатор рассказал, что для обеспечения безопасности жителей четырех домов эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в лицее. На месте работают экстренные службы, в том числе медики.

«После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой»,— уточнил господин Артамонов в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Липецкой областью уничтожили три дрона. В общей сложности силы ПВО сбили 124 БПЛА над 17 российскими регионами.