В России за ночь сбили 124 БПЛА
Российские силы ПВО сбили 124 беспилотника над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего беспилотников, 29, сбили над Брянской областью. Также БПЛА были ликвидированы в следующих регионах:
- 15 БПЛА были сбиты над территорией Орловской области;
- 11 БПЛА — над территорией Белгородской области;
- девять БПЛА — над территорией Рязанской области:
- восемь БПЛА — над территорией Калужской области;
- семь БПЛА — над территорией Воронежской области;
- по шесть БПЛА — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Крымом;
- по пять БПЛА — над территориями Тульской и Самарской областей;
- по три беспилотника — над Липецкой областью и над территорией Московского региона, один из которых летел на столицу;
- по два дрона уничтожили над Саратовской и Ульяновской областями;
- один — над территорией Ивановской области.
В России ночью приостанавливалась работа аэропортов, среди которых были авиагавани Волгограда, Калуги, Саратова, Пензы, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска. К утру работа шести возобновилась из них, ограничения сохраняются только для аэропортов Татарстана.