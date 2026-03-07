В России за ночь сбили 124 БПЛА

Российские силы ПВО сбили 124 беспилотника над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников, 29, сбили над Брянской областью. Также БПЛА были ликвидированы в следующих регионах:

15 БПЛА были сбиты над территорией Орловской области;

11 БПЛА — над территорией Белгородской области;

девять БПЛА — над территорией Рязанской области:

восемь БПЛА — над территорией Калужской области;

семь БПЛА — над территорией Воронежской области;

по шесть БПЛА — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Крымом;

по пять БПЛА — над территориями Тульской и Самарской областей;

по три беспилотника — над Липецкой областью и над территорией Московского региона, один из которых летел на столицу;

по два дрона уничтожили над Саратовской и Ульяновской областями;

один — над территорией Ивановской области.

В России ночью приостанавливалась работа аэропортов, среди которых были авиагавани Волгограда, Калуги, Саратова, Пензы, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска. К утру работа шести возобновилась из них, ограничения сохраняются только для аэропортов Татарстана.