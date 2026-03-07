В Совфеде рассказали о мошенничестве с QR-кодом от налоговой

Россиянам на электронную почту начали рассылать письма якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием уплаты налога и QR-кодом. Он ведет на фишинговый сайт, из-за чего граждане могут лишиться средств, рассказал ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин.

Он сообщил, что мошенническая схема начинается с письма с «корректным оформлением, написанного в официальном тоне». В тексте сказано о неуплаченном налоге или задолженности. Приводится QR-код для оплаты и контактный номер якобы сотрудника ФНС. При переходе на сайт жертве предлагают ввести данные банковской карты, номер телефона, серию и номер паспорта, якобы для идентификации личности.

Если позвонить по указанному номеру, на вызов ответит мошенник. «Он уверенно подтверждает подлинность письма, объясняет суть процедуры, говорит о срочности оплаты задолженности и аккуратно намекает на возможные последствия в случае промедления»,— предупредил господин Шейкин. Он уточнил, что по той же схеме рассылают сообщения от маркетплейсов — к примеру, с уведомлением об «изменившейся стоимости доставки».

В 2025 году МВД зафиксировало 663 тыс. киберпреступлений — на 12% меньше показателя за предыдущий год. За прошедший год жертвами мошенников стали 543,5 тыс. человек, их число уменьшилось на 5,5%. Президент Владимир Путин призвал активнее возмещать ущерб пострадавшим от кибермошенников.