Путин призвал активнее возмещать ущерб пострадавшим от кибермошенников

Необходимо активизировать возмещение ущерба потерпевшим от киберпреступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

«Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — наших граждан старшего возраста, пенсионеров»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе президента России). По его словам, сокращение числа таких преступлений обусловлено введением «системных мер информационно-предупредительного характера», которые органы внутренних дел, спецслужбы и правоохранительные органы.

Для людей, потерявших накопления из-за мошенников и попавших в долговую зависимость, возмещение ущерба — «очень чувствительный, острый вопрос», заявил Владимир Путин.

В 2025 году МВД зафиксировало 663 тыс. киберпреступлений — на 12% меньше показателя за предыдущий год. За прошедший год жертвами мошенников стали 543,5 тыс. человек, их число уменьшилось на 5,5%. Сумма зарегистрированного материального ущерба снизилась с 205 млрд руб. до 189,5 млрд руб.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, состоящий из 20 инициатив. Среди мер — обязательная маркировка международных звонков, наказание за применение искусственного интеллекта для краж и возможность устанавливать самозапрет на звонки из-за границы.