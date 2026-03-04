Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин призвал активнее возмещать ущерб пострадавшим от кибермошенников

Необходимо активизировать возмещение ущерба потерпевшим от киберпреступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — наших граждан старшего возраста, пенсионеров»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе президента России). По его словам, сокращение числа таких преступлений обусловлено введением «системных мер информационно-предупредительного характера», которые органы внутренних дел, спецслужбы и правоохранительные органы.

Для людей, потерявших накопления из-за мошенников и попавших в долговую зависимость, возмещение ущерба — «очень чувствительный, острый вопрос», заявил Владимир Путин.

В 2025 году МВД зафиксировало 663 тыс. киберпреступлений — на 12% меньше показателя за предыдущий год. За прошедший год жертвами мошенников стали 543,5 тыс. человек, их число уменьшилось на 5,5%. Сумма зарегистрированного материального ущерба снизилась с 205 млрд руб. до 189,5 млрд руб.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, состоящий из 20 инициатив. Среди мер — обязательная маркировка международных звонков, наказание за применение искусственного интеллекта для краж и возможность устанавливать самозапрет на звонки из-за границы.

Новости компаний Все