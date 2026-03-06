Иран заявил об атаке на еще одно судно в Ормузском проливе

Иранские силы ударили беспилотником по еще одному судну в Ормузском проливе. На нем начался пожар. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. Она утверждает, что судно пыталось незаконно пройти через пролив.

Данные о жертвах и пострадавших не приводятся. Какой стране принадлежит судно, не уточняется.

Ормузский пролив обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Движение судов через него было нарушено после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции объявил о запрете передвижения через пролив. Несколько судов подверглись атакам.

5 марта Иран уточнил, что не будет пропускать через пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Со 2 марта только девять коммерческих судов были замечены в Ормузском проливе, пишет AFP со ссылкой на данные MarineTraffic.