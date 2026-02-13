Рынку скинули полпроцента

В пятницу, 13 февраля, Банк России преподнес небольшой, но приятный сюрприз участникам финансового рынка. Снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15,5% (вместо ожидаемого сохранения ставки на уровне 16%), привело к росту покупок и котировок ценных бумаг. Индекс Московской биржи закрылся на 0,4% выше предыдущего дня, укрепила позиции российская валюта. Однако заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной сдержало оптимизм инвесторов. Кроме того, инвесторы предпочитают ориентироваться на краткосрочные факторы, прежде всего на геополитику, которая пока не способствует позитивным настроениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инвесторы позитивно отреагировали на решение Банка России от 13 февраля снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 15,5% годовых. В течение часа индекс Московской биржи прибавил 1%, достигнув отметки в 2781 пункт. Объем торгов за этот период составил 23 млрд руб., притом что объем на основной сессии лишь немного превысил 79 млрд руб. Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», большая часть аналитиков ожидала сохранения ставки на уровне 16%. «Инвесторы ожидали от ЦБ более жесткой политики, поэтому решение спровоцировало переоценку акций»,— указывает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Однако продолжения «бычьей» игры не последовало, и по итогам дня индекс остановился на отметке 2776,34 пункта, на 0,4% превысив значение закрытия четверга. Реакция на снижение ставки была не такой яркой, потому что некоторые участники рынка начали игру на повышение накануне, в предыдущие два дня индекс прибавил 1%. «Те, кто ожидал снижения ставки, покупали банковские бумаги существенно заранее»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Вместе с тем сдержанный оптимизм был вызван и заявлением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что регулятор намерен придерживаться плавной траектории снижения ключевой ставки, указывает аналитик «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев. Базовый сценарий Банка России предполагает снижение ставки в 2026 году до 13,5–14,5%.

В лидеры роста вышли акции компаний, которые ориентированы на внутренний спрос и выигрывают от снижения стоимости кредитования и улучшения потребительских настроений, указывают эксперты. В частности, на 1–3% подорожали акции компаний IT-сектора («Яндекса», «Озона») и ценные бумаги банков (ВТБ, Сбербанка, «Т-Технологий», Совкомбанка).

Укрепил позиции и рубль — согласно данным информационного сервиса МФД, курс доллара на внебиржевом рынке снизился до отметки 76,6 руб./$, вернувшись к значениям недельной давности. На биржевых торгах курс китайской валюты опустился ниже отметки 11,1 руб./CNY — также недельного минимума.

На изменение ключевой ставки отреагировал и рынок облигаций: индекс RGBITR вырос на 0,82%. Наиболее ликвидные выпуски гособлигаций выросли в цене на 1,1–1,7 процентного пункта, а доходность среднесрочных выпусков ОФЗ снизилась на 30 б. п., до 14,7% годовых. Как отмечает директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, «итоговое решение ЦБ заметно мягче рыночных ожиданий» и позитивно для рынка ОФЗ. По его оценке, доходности среднесрочных и долгосрочных выпусков гособлигаций могут опуститься до 11,5–12% годовых уже в этом году.

Однако в целом настроения инвесторов остались сдержанными. Снижение ставки всего на 50 б. п. не может заставить их полностью переоценить риски рынка ценных бумаг. По оценке ведущего инвестиционного консультанта сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александра Працука, в случае отсутствия «шоковых ситуаций» индекс Московской биржи в ближайшее время может подняться и выше 2800 пунктов. В конце января индекс превышал этот уровень, но закрепить достижение не удалось. «Главным фактором риска в ближайшее время остается геополитика, так как у инвесторов большие сомнения в успехе мирных переговоров о завершении конфликта на Украине»,— поясняет инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. При этом, по его словам, дальнейшая динамика индекса «будет во многом зависеть от корпоративных результатов за 2025 год», а также от объявлений по дивидендам.

«Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка

Андрей Ковалев