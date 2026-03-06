Шесть воронежских и липецких военных вернулись из украинского плена

В рамках соглашений, достигнутых в ходе переговоров в Женеве, состоялся второй этап обмена пленными. В результате из плена на Украине были освобождены шесть военнослужащих из Черноземья. Трое из них — уроженцы Воронежской области, еще трое — из Липецкой области. Об этом в Telegram-каналах сообщили губернатор Александр Гусев и липецкое правительство.

Господин Гусев уточнил, что один из освобожденных военных был из Воронежа, а второй и третий — из Россошанского и Нижнедевицкого районов. Всего по итогам обмена с территории, контролируемой Киевом, выехали 300 военнослужащих. Российская сторона передала Украине 300 пленных солдат.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка. После этого бойцы будут направлены в медучреждения Минобороны РФ для дальнейшего лечения и реабилитации.

Сегодня утром воронежский губернатор сообщал о возвращении из украинского плена еще двух местных военнослужащих — один из них уроженец облцентра, другой — из Лисок. А вчера стало известно об освобождении трех военных из Липецкой области.

