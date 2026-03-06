Двое воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Из украинского плена в рамках обмена вернулись двое воронежских военнослужащих — один из них уроженец облцентра, другой из Лисок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, с бойцами все в порядке.

Накануне стало известно о возвращении из украинского плена трех военнослужащих из Липецкой области. По словам белгородского омбудсмена Жанны Киреевой, белгородцев среди освобожденных бойцов нет.

Как сообщили в Минобороны, 5 марта в результате обмена пленными возвращены 200 российских военнослужащих. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Мария Свиридова