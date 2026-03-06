Суд не стал ужесточать приговор стендап-комику Останину

Мосгорсуд не удовлетворил апелляции прокуратуры и защиты и оставил без изменений приговор стендап-комику Артемию Останину. Он отбывает пять лет и девять месяцев за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих. Инстанция внесла незначительные правки в приговор, сообщило «РИА Новости».

Гособвинение в апелляции просило ужесточить приговор на два месяца (на этом же сроке прокурор настаивал во время прений в суде первой инстанции). Защита и осужденный просили об оправдании Останина и отмене приговора. Сам осужденный утверждал, что в его действиях «никогда не было преступного умысла».

Мещанский районный суд Москвы приговорил Артемия Останина 4 февраля, помимо лишения свободы ему назначили штраф 300 тыс. руб. и запретили администрировать сайты на три года. По версии следствия, в марте 2025 года комик во время одного из выступлений допустил выражения, которые содержали «глумление, осмеяние и десакрализацию» Иисуса. В том же месяце Останин пошутил о встрече в метро с безногим мужчиной в одном из выступлений. Эксперты пришли к выводу, что образ инвалида у комика описывался как нелепый и вызывающий брезгливость.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сострил на две статьи».

Никита Черненко