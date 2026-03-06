Прокуратура попросила ужесточить на два месяца приговор комику Останину

Прокуроры подали апелляцию с просьбой увеличить на два месяца срок лишения свободы стендап-комику Артемию Останину. Ранее его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и разжигание ненависти. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Приговор комику вынес Мещанский районный суд Москвы 4 марта. Помимо лишения свободы, подсудимому запретили администрировать сайты на три года и назначили штраф 300 тыс. руб. Прокурор просил приговорить Останина к 5 годам и 11 месяцам колонии.

Обвинения связаны с выступлениями стендап-комика в марте 2025 года. По версии следствия, 7 марта Артемия Останин упоминал Иисуса, а его действия содержали «глумление, осмеяние и десакрализацию» ключевой фигуры христианства. Через неделю — 15 марта — Останин пошутил о встрече в метро с безногим мужчиной. Эксперты сочли, что комик описывал образ инвалида как нелепого и вызывающего брезгливость человека.

Вместе с прокуратурой апелляцию на приговор подала сторона защиты с просьбой оправдать осужденного. Во время прений адвокат называл судебный процесс «морализаторством». Сам Артемий Останин извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки, но не признал вину и назвал потерпевших по делу «профессиональными доносчиками».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сострил на две статьи».

Никита Черненко