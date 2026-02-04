Комик Артемий Останин получил почти шесть лет колонии

Мещанский районный суд Москвы приговорил комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии. Его обвинили в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих организованной группой, которая, по версии следствия, организовала его выступления и затем выложила их в интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стендап-комик Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Стендап-комик Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для преследования комика стали два его выступления. 7 марта 2025 года он выступал с программой, в которой эксперты усмотрели «явное неуважение к обществу», а также «глумление, осмеяние и десакрализацию» Иисуса. Следствие оценило действия фигуранта как оскорбление чувств верующих. Также в обвинительном заключении говорится, что комик создал организованную группу для оскорбления верующих. В выступлении от 15 марта того же года Останин пошутил о встреченном в метро безногом мужчине. Правоохранители пришли к выводу, что фигурант высказывал «враждебные комментарии» в отношении инвалида.

Артемия Останина арестовали в том же месяце при попытке уехать в Белоруссию. Позже стало известно, что при задержании белорусские силовики избили комика, а судмедэкспертиза зафиксировала перелом позвоночника.

В прениях гособвинение просило назначить Останину пять лет и 11 месяцев колонии. Адвокат Останина Михаил Мещереков просил своего подзащитного оправдать. Процесс над ним он назвал «морализаторством, которое дошло до того, что сначала человек был избит, а теперь уже год сидит в тюрьме».

Останин извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки, однако пояснил, что все равно считает себя невиновным, и назвал потерпевших по делу «профессиональными доносчиками». «Я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации такого жесточайшего правового произвола, в котором оказался я»,— сказал он в последнем слове.

Ефим Брянцев