Авиакомпания Emirates хочет восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни

Международная авиакомпания Emirates, базирующаяся в ОАЭ, рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни при условии доступности воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«К 7 марта Emirates выполнит 106 ежедневных обратных рейсов в 83 пункта назначения, что составляет почти 60% маршрутной сети компании»,— сообщил авиаперевозчик. В компании отметили, что сейчас полеты выполняются по сокращенному расписанию. По данным Emirates, 5 марта рейсами авиакомпании из Дубая вылетели 30 тыс. пассажиров. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполняются по обновленному расписанию.

В то же время российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы между Россией и ОАЭ, запланированные до конца марта. Полеты возобновятся после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе. Из-за нестабильной ситуации в регионе страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».