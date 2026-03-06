Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники в условиях СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта использования и повышения эффективности военной техники в условиях СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в 2026 году планируется поставить более 310 тыс. единиц техники и около 21 млн средств поражения в российские войска. В январе поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения, уточнил глава Минобороны.